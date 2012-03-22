Фильтр-форма для подбора оборудования

Ставили какой-то плагин, пытаясь побороть спам и сломался сайт. Нужно его срочно восстановить. Сайт на WP: www.asya-all.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, работающий на JOOMLA.
Необходимо добавить на него форму подбора оборудования, по указанным пользователем параметрам (в принципе форма может работать на предложенной вами CMS. Это не принципиально).
Иными словами, необходимо, чтобы человек зайдя на сайт смог самостоятельно указать производителя оборудования, его технические параметры, задать ценовой диапазон и прочее.
После подтверждения введенных данных на е-меил посетителя должно быть выслано сообщение, содержащее перечень подходящего оборудования (таких подходящих позиций оборудования может оказаться несколько).
Подбор оборудования необходимо вести НЕ в риалтайме. Ответ необходимо выслать обычным электронным письмом, например в формате PDF в виде обычного вложения.
Интересует цена вопроса и сроки.
Приветствуются Ваши дельные советы и предложения.
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