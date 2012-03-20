Перенести сайт на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки168 просмотров
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Добрый день, коллеги. Нужно перенисти http://ust.uz/ на CMS Joomla 1.5. Сам контент переносить не нужно. Жду предложений цены сроков.

Joomla
12 лет назад
mis_tery
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад