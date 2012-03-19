Перенос сайта на ваш движок

Здравствуйте, требуется перенести интернет магазин на другой движок, связано это с тем, что из старого просто выросли, много было модификаций произведено, в результате чего обновить его не можем, функционал у движка ограничен, с разработчиками большой кризис, в общем много причин этому.

В связи с этим рассмотрим варианты по переносу на рекомендованную вами cms, обязательно чтобы это была известная cms, популярная, платная или нет, не так важно, максимально функциональная, очень хорошо если будет много плагинов к ней и других модулей, с возможностью постоянного обновления.

Верстка должна быть сделана кроссбраузерно, дивная, IE6+, FF3+, Opera10+, Safari3+, Chrome , XHTML 1.0 + CSS

подробное тз в приложении, указывайте пожалуйста, сроки и цену.

интересует прежде всего качество, поэтому только с опытом и только если по вашим силам.

сделка без риска приветсвуется, готов так же рассмотреть другие способы оплаты, предоплата возможна.