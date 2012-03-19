Доделать сайт на Джумла + VirtueMart

Здравствуйте! Необходимо сверстать и наполнить первичным содержимым сайт на базе любой из CMS: Joomla, Drupal, UMI Подробное описание макета и содержимого во вложении. PSD вышлю кандидату. Критично срок исполнения 1 день .Вы выполняете работу, размещаете на своем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доделать сайт http://www.smart2tech.ru/
основное уже сделано: Шаблон
Джумла версия 2.5.2 виртумарт 2.0.2
Что нужно доделать:
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- прикрутить блог на джумле
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- на новостях картинки нужны
- на списке новостей картинки и внизу переключения по страницам 1 2 3 4 5
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- на промо баннере картинки для примера с макета поставить
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- при наведении курсора на верхнее меню (главная новости итд) цвет должен быть синий (как меню ниже) подчеркнутый
- иконки соц сетей внизу как на макетах сделать
- менюшку на всех вкладках (автоматизация, сварочные технологии и т.д.) надо как на вкладке сварочное оборудование.
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- страницы смещаются (влево-вправо) в незаполненных разделах - это нужно исправить (если дело не в незаполненности)
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- сделать чпу ссылки (виртуэмарт стоит)
- непонятка с хлебными крошками в каталоге (повторы разделов) - разобраться с этим моментом
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- на главной странице изменить сетку контента
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может косметика небольшая еще всплывет
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бюджет 50-70 wmz
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Работы на день-два отсилы.
Выбирать буду по цене и по примерам выполненных работ.
Срыв сроков не допустим!
Если планируете одновременно несколько заказов делать - лучше не пишите.
Студии и посредники не интересуют, нужен хороший джумловод
Оплата по факту выполнения всех пунктов.
В аську и скайп не пишите - все равно не отвечу.
Заявки рассматриваю только в этой ветке.
Если сработаемся потом сразу отдам заказ похожий сайт с нуля сборка. 200$
В заявке пишите:
4. откуда вы из какого города (Питер будет большим плюсом, возможность встречаться в будующем)
1. какой опыт работы с джумлой
2. примеры работ (5 лучших хватит)
3. цена
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