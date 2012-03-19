Доделать сайт на Джумла + VirtueMart

Нужно доделать сайт http://www.smart2tech.ru/

основное уже сделано: Шаблон

Джумла версия 2.5.2 виртумарт 2.0.2

Что нужно доделать:

----------------

- прикрутить блог на джумле

----------------

- на новостях картинки нужны

- на списке новостей картинки и внизу переключения по страницам 1 2 3 4 5

----------------

- на промо баннере картинки для примера с макета поставить

----------------

- при наведении курсора на верхнее меню (главная новости итд) цвет должен быть синий (как меню ниже) подчеркнутый

- иконки соц сетей внизу как на макетах сделать

- менюшку на всех вкладках (автоматизация, сварочные технологии и т.д.) надо как на вкладке сварочное оборудование.

----------------

- страницы смещаются (влево-вправо) в незаполненных разделах - это нужно исправить (если дело не в незаполненности)

----------------

- сделать чпу ссылки (виртуэмарт стоит)

- непонятка с хлебными крошками в каталоге (повторы разделов) - разобраться с этим моментом

----------------

- на главной странице изменить сетку контента

----------------

может косметика небольшая еще всплывет

----------------

бюджет 50-70 wmz

====================================================

Работы на день-два отсилы.

Выбирать буду по цене и по примерам выполненных работ.

Срыв сроков не допустим!

Если планируете одновременно несколько заказов делать - лучше не пишите.

Студии и посредники не интересуют, нужен хороший джумловод

Оплата по факту выполнения всех пунктов.

В аську и скайп не пишите - все равно не отвечу.

Заявки рассматриваю только в этой ветке.

Если сработаемся потом сразу отдам заказ похожий сайт с нуля сборка. 200$

В заявке пишите:

4. откуда вы из какого города (Питер будет большим плюсом, возможность встречаться в будующем)

1. какой опыт работы с джумлой

2. примеры работ (5 лучших хватит)

3. цена