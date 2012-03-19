Консультации по Worpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки112 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен опытный человек для помощи с проектом на Wordpress.

Под опытным понимается тот, кто хорошо знаком со структурой, и может помочь разобраться с довольно большим проектом.

Если вы знаете систему на уровне установки плагинов, лучше не тратьте время.

Писать лучше сразу в скайп msdn11.

12 лет назад
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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