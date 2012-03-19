Консультации по Worpress

Здравствуйте.

Нужен опытный человек для помощи с проектом на Wordpress.

Под опытным понимается тот, кто хорошо знаком со структурой, и может помочь разобраться с довольно большим проектом.

Если вы знаете систему на уровне установки плагинов, лучше не тратьте время.

Писать лучше сразу в скайп msdn11.