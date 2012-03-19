Нужны доделки по сайту на Drupal

Нужен специалист по Друпал 6, только опытный. Сейчас есть сайт, над которым в течение 2-х лет работало 3 человека. В целом, по оценкам последнего человека, сайт сделан неплохо. Не идеально, но и не глубокие проблемы.

Что нужно уметь:

- разбираться в чужом модуле и править его. Не масштабные переделки, возможность внести правки.

- уметь писать свои модули, не суперсложные, но новички не потянут думаю.

- быть онлайн хотя бы 4-6 часов, чтобы обсудить текущие моменты.

- желание делать работу на совесть.

Лучше иметь время в течение ближайших двух-трех недель время для доделок по сайту, ибо ТЗ скопились.

От меня:

- понимание, что работа не делается за 2 часа.

- оплата вовремя, каждый этап работы обсуждается по оплате.

Поэтому конкретных цифр увы дать не могу.

Хотелось бы как-то увидеть серьезность уровня вас, как программиста.

Суперзадач, как я считаю, нет. Хотелось бы найти для постоянного сотрудничества человека. Чтобы ТЗ не неделями делались. Ибо сейчас это проблема(.