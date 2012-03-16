Нужны доработки сайта на Instant CMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок155 просмотров
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Чем лучше знаете движек, тем на дольше можем посотрудничать

Так как дорабатывать сайт нужно будет постоянно и улучшать что-то

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

12 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад