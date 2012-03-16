Нужны доработки сайта на Instant CMS

Нужен опытный DLE специалист для настройки сайта и установки шаблона, оставляем свои заявки здесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В блогах кнопка комментирования не работает
Фотографии при загрузке обрубаются
Есть сложность в публикации новостей
Чем лучше знаете движек, тем на дольше можем посотрудничать
Так как дорабатывать сайт нужно будет постоянно и улучшать что-то
ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
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