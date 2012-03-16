Vbulletin CMS, пропала кнопка добавления видео

Дело в том, что есть один сайт на wordpress. Нужно сделать страницу, чтоб не зарегистрированный пользователь мог добавлять посты. Форма такая: Заголовок поста Картинка для загрузки То есть, пост это одна картинка. Посты добавляются на модерацию. Ваша цена и сроки?