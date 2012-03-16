Vbulletin CMS, пропала кнопка добавления видео

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок94 просмотра
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Необходимо починить добавление видео в VBulletin CMS 4.1.11, в форуме кнопка добавить видео есть, в самой кмс в статьях - нет.

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12 лет назад
BobulevVT
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов