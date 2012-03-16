Vbulletin CMS, пропала кнопка добавления видео

сайт mods-shop.ru 1 Необходимо исправить отображение картинки скидка в разделе акции. Чтобы "скидка" была на картинке, а не сверху. 2 На сайте установлены скидки, но цена по скидке видна только на странице товара, а нужно чтобы новая ...
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Необходимо починить добавление видео в VBulletin CMS 4.1.11, в форуме кнопка добавить видео есть, в самой кмс в статьях - нет.
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