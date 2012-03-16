Внесение поправок в Virtuemart Joomla

сайт mods-shop.ru

1 Необходимо исправить отображение картинки скидка в разделе акции. Чтобы "скидка" была на картинке, а не сверху.

2 На сайте установлены скидки, но цена по скидке видна только на странице товара, а нужно чтобы новая цена со скидкой на товар отображалась в общем списке товаров