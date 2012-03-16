Внесение поправок в Virtuemart Joomla

$10
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки130 просмотров
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сайт mods-shop.ru

1 Необходимо исправить отображение картинки скидка в разделе акции. Чтобы "скидка" была на картинке, а не сверху.

2 На сайте установлены скидки, но цена по скидке видна только на странице товара, а нужно чтобы новая цена со скидкой на товар отображалась в общем списке товаров

JoomlaVirtuemart
12 лет назад
petrovich_1
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад