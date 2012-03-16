Натянуть сверстанный дизайн на МОДх.

$250
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки142 просмотра
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Есть сайт по деревянным домам.

Нужно его натягуть на модх.

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отрисовано 10 страниц

читаем требования.

12 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад