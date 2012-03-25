Натянуть на MODX уже сверстанный сайт

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок159 просмотров
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Есть сверстанный сайт html http://www.otdelka-master.ru , необходимо натянуть его на cms MODx без заполнения, т.е. делаем только главную страницу, а внутренние страницы уже заполняет сам заказчик.

Блок под левым меню про "вызов звонка" программировать не нужно, т.е. просто включаем его в верстку, но он там неработоспособный будет

Указывайте пожалуйста цену и сроки

MODX
12 лет назад
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lorips
38 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
Отлтчно справился с задачей, а что главное в срок и по умеренной цене, быстрое реагирование на пожелания. Рекомендую и сам буду продолжать работать.