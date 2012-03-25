Натянуть на MODX уже сверстанный сайт

Есть сверстанный сайт html http://www.otdelka-master.ru , необходимо натянуть его на cms MODx без заполнения, т.е. делаем только главную страницу, а внутренние страницы уже заполняет сам заказчик.

Блок под левым меню про "вызов звонка" программировать не нужно, т.е. просто включаем его в верстку, но он там неработоспособный будет

Указывайте пожалуйста цену и сроки