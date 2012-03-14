Натянуть дизайн на modX

$100
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок193 просмотра
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Требуется сверстать и натянуть дизайн на modX.

Срок: 3-5 дней

скайп: max-oryol

MODX
12 лет назад
max_oryol
Иваненко 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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