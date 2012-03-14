1. На сайте http://teatr-sovremennik.ru в форму иногда приходят спам Надо попробовать победить этот спам без капчи. (например, скрытое поле ввести, которое только роботы будут заполнять) 2. Добавить в письмо поле "со страницы какого спектакля пришла заявка", которое бы заполнялось автоматически. 3. Удалить ...
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Требуется сверстать и натянуть дизайн на modX.
Срок: 3-5 дней
скайп: max-oryol
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