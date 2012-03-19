Доработать сайт на Joomla 1.7

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок231 просмотр
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Нужно доработать сайт на Joomla 1.7

В основном задачи по выводу информации, расположению блоков, внешнему виду шаблона.

Требования

1. Общение по скайпу

2. Хорошее знание CMS Joomla 1.7, компонента K2

Joomla
12 лет назад
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lehaaaa6794
Алексей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Справился с работой на 100%, всегда в онлайне, буду еще заказывать доработки по сайтам)
Хороший заказчик всем советую!