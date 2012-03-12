Шаблон для Wordpress

$50
Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок166 просмотров
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Есть сверстанный сайт, есть wordpress 3.0 кажется (можно обновить).

Необходимо сделать wordpress шаблон.

WordPress
12 лет назад
sslord
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад