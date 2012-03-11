Нужно собрать сайт на Drupal 7.

Суть:

каталог гаджетов (12 категорий товаров одного уровня) + карта с точками продаж.

Некоторые модели доступны так же напрокат, а некоторые - только напрокат.

Сайт пока продавать не будет. Его задача - проинформировать человека о

точках продаж для конкретной модели, поэтому корзины пока не будет, но в перспективе

понадобится, так что лучше сразу прикрутить commerce, наверное.

При просмотре ноды каждой модели - выводится карта, где именно её (эту модель) можно приобрести или взять напрокат.

Нода имеет несколько полей: цена, фотка, описание, ТТХ, инструкция, софт, где купить (карта), где взять напрокат (карта).

Что-то типа этого: http://telesys.ru/products/recorders/89/799/ (меню слева). Наверное, правильно будет сделать так же, через groupfield.

Отдельно в делаем саму карту с маркерами - точками продаж. По клику на маркере - облако с названием и контактами. Так же к карте запиливаем exposed фильтры: выбор модели (список) и галка "Напрокат" (либо второй список моделей, доступных только напрокат)

Нужен способ оперативно связывать точки и модели (где-то какая-то модель закончилась - убираем, где-то появилась - добавляем).

Я не очень силён в node reference и наверняка там так и есть, но на всякий случай сообщаю.

Так же понадобится форма для загрузки файла (это не привязано к нодам товаров, просто форма) и уведомлялка админа по мылу.

По дизайну - фигачим на шаблоне. Оптимально - что-нить светлое и минималистичное. Мне вот Corolla очень нравится:

http://drupal.org/project/corolla

Боковая колонка - минимум одна.

Ориентировочная цена и сроки. Спасибо.