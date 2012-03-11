Требуется доработать сайт на Joomla. Оплата почасовая. Выплата после завершения работы над сайтом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать сайт на Drupal 7.
Суть:
каталог гаджетов (12 категорий товаров одного уровня) + карта с точками продаж.
Некоторые модели доступны так же напрокат, а некоторые - только напрокат.
Сайт пока продавать не будет. Его задача - проинформировать человека о
точках продаж для конкретной модели, поэтому корзины пока не будет, но в перспективе
понадобится, так что лучше сразу прикрутить commerce, наверное.
При просмотре ноды каждой модели - выводится карта, где именно её (эту модель) можно приобрести или взять напрокат.
Нода имеет несколько полей: цена, фотка, описание, ТТХ, инструкция, софт, где купить (карта), где взять напрокат (карта).
Что-то типа этого: http://telesys.ru/products/recorders/89/799/ (меню слева). Наверное, правильно будет сделать так же, через groupfield.
Отдельно в делаем саму карту с маркерами - точками продаж. По клику на маркере - облако с названием и контактами. Так же к карте запиливаем exposed фильтры: выбор модели (список) и галка "Напрокат" (либо второй список моделей, доступных только напрокат)
Нужен способ оперативно связывать точки и модели (где-то какая-то модель закончилась - убираем, где-то появилась - добавляем).
Я не очень силён в node reference и наверняка там так и есть, но на всякий случай сообщаю.
Так же понадобится форма для загрузки файла (это не привязано к нодам товаров, просто форма) и уведомлялка админа по мылу.
По дизайну - фигачим на шаблоне. Оптимально - что-нить светлое и минималистичное. Мне вот Corolla очень нравится:
http://drupal.org/project/corolla
Боковая колонка - минимум одна.
Ориентировочная цена и сроки. Спасибо.
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