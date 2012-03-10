Доработка и наполнение ряда сайтов

$33
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки139 просмотров
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К завтра нужно доработать и наполнить несколько сайтов на джумле..

Работы часов на 6-8.

Бюджет указан за весь объем.

кто возьмется?

12 лет назад
masterden
Денис 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-3)
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