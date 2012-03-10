Шаблон osCommerce

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовая верстка v.at02.ru/architeh/

надо ее натянуть на работающий сайт на osCommerce v2.2

12 лет назад
ksbw
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Переехать на версию Джумла 1.7.3

    Требуется специалист по Джумле, желательно со знанием PHP. Цель создание 6-ти полосной интернет газеты объявлений и рекламы. Программа есть, но она не совершенна. Стоит на сайте Магадан-объявления.рф. Это компонент для Джумлы Адсменеджер. Все то хорошее ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос сайта на Joomla

    Нужно перести сайт www.edagum-sm.ru c TYPO3 на Joomla (2.5 последнюю русифицированную версию), с сохранением всего что есть (структуры, дизайна, текстов и т.д.) Оплата СТРОГО ПОСЛЕ завершения переноса!!! Предлагайте Вашу цену и сроки.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно перенести сайт на cms joomla

    Есть сайт gravirof.ru на самописанном движке, его необходимо перенести на Джумлу и доработать. А именно: 1) Надо поменять структуру сайта в соответствии с прикрепленным pdf файлом. Т.е. дизайн остается такой же. Раздел "гравировка - больше ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на dle

    Требуется доработка сайта wmc-tv.ru CMS DLE Подправить недочеты: 1) Не корректно работает поиск по сайту 2) Подправить верстку(левое меню, и любое неправильное отображение элементов) Предложить идеи по развитию сайта: к примеру установка дополнительных модулей, доработка нынешних, любые свежие идеи способствующие ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить загрузку через XML для Flash на сайте

    Есть сайт на движке DLE. На одной из страниц висит флеш, данные в который передаются из загруженного на FTP в ту же папку XML файла. Надо сделать возможность .чтобы не загружать этот файл постоянно через ФТП, ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Мультисайтовая CMS

    Добрый день. Собираем и рассматриваем предложения по созданию 24 региональных интернет-магазинов. Дизайн есть, требуется его сверстать на cms, поддерживающую мультидоменность. То есть управление товарными позициями интернет-магазина на всех доменах (а это будут разные домены, но на одном ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад