Требуется доработка сайта на Джумла

Есть готовая верстка v.at02.ru/architeh/ надо ее натянуть на работающий сайт на osCommerce v2.2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поправить верстку, кроссбраузерность, добавить некоторые дополнительные функции.
Описание в тз, оно в приложении
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