ДИСКОГРАФИЯ (АЛЬБОМОГРАФИЯ) Для http://ozonoviy-sloy.ru Полноценный медийный модуль дискографии. В админ-панели: добавление, редактирование альбомов исполнителя, загрузку композиций группы, написание сопроводительной информации к альбому и т.д. Вывод на сайте альбома содержит: год записи альбома (используется для хронологической сортировки ...
Перевести сайт на последнюю Joomla + сделать по ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переработать сайт Systemline.ru(Сейчас Joomla 1.5) и перевести его на последнюю версию Joomla или Wordpress
Взять дополнительно информацию с сайтов mailspect.com, nomachine.com
Главная страница:
1. Блоки Услуги для бизнеса и IT-решения собрать в один блок, но на весь экран его не растягивать
2. На верхней шапке картинку с компьютерами убрать, может придумать какую-нить посерьезнее и менее навязчивую
3. Перечни "Наши услуги" и "Наши решения" сделать через полуторный интервал. Перед каждой строчкой (услугой и решением) добавить маркер (маленькую иконочку)
4. Верхнюю красную шапку возможно стоит сделать чуть бледнее, чтобы данная шапка не была такой навязчивой
5. Посвятить Nomachine и Mailspect два отдельных раздела, ссылки на которые вынести на главную страницу
Контакты:
1. Вместо напишите нам лучше вставить форму обратной связи, первой строкой которой будет выпадающий список с выбором темы запроса (названия продуктов, услуги)
О компании:
1. Описание переработать, обязательно написать, что компания работает с 2005 года, немного истории, ниже отзывы счастливых клиентов
2. Партнеров перенести в правую часть окна, сделать чуть меньше и в столбик
Статьи:
1. Статьи разбиты по разделам, это хорошо, но при этом идут они вперемежку, это плохо. Выделить разделы более конкретно. Возможно использовать тот же серый фон с рисунком, что на главной странице.
2. "Полезные ссылки" должны открываться в новом окне, а не вместо сайта.
Новости:
1. Перед каждой новостью надо добавлять небольшую тематическую картинку (желательно, не ворованную) и начало новости со ссылкой "далее"
Услуги и Решения:
1. Стили совсем слетели, страница смотрится плохо, надо сделать несколько разделов, как для раздела "Статьи", возможно разбив страницу на несколько окошек (сеткой, а не полотном)
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