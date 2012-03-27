Перевести сайт на последнюю Joomla + сделать по ТЗ

Переработать сайт Systemline.ru(Сейчас Joomla 1.5) и перевести его на последнюю версию Joomla или Wordpress

Взять дополнительно информацию с сайтов mailspect.com, nomachine.com

Главная страница:

1. Блоки Услуги для бизнеса и IT-решения собрать в один блок, но на весь экран его не растягивать

2. На верхней шапке картинку с компьютерами убрать, может придумать какую-нить посерьезнее и менее навязчивую

3. Перечни "Наши услуги" и "Наши решения" сделать через полуторный интервал. Перед каждой строчкой (услугой и решением) добавить маркер (маленькую иконочку)

4. Верхнюю красную шапку возможно стоит сделать чуть бледнее, чтобы данная шапка не была такой навязчивой

5. Посвятить Nomachine и Mailspect два отдельных раздела, ссылки на которые вынести на главную страницу

Контакты:

1. Вместо напишите нам лучше вставить форму обратной связи, первой строкой которой будет выпадающий список с выбором темы запроса (названия продуктов, услуги)

О компании:

1. Описание переработать, обязательно написать, что компания работает с 2005 года, немного истории, ниже отзывы счастливых клиентов

2. Партнеров перенести в правую часть окна, сделать чуть меньше и в столбик

Статьи:

1. Статьи разбиты по разделам, это хорошо, но при этом идут они вперемежку, это плохо. Выделить разделы более конкретно. Возможно использовать тот же серый фон с рисунком, что на главной странице.

2. "Полезные ссылки" должны открываться в новом окне, а не вместо сайта.

Новости:

1. Перед каждой новостью надо добавлять небольшую тематическую картинку (желательно, не ворованную) и начало новости со ссылкой "далее"

Услуги и Решения:

1. Стили совсем слетели, страница смотрится плохо, надо сделать несколько разделов, как для раздела "Статьи", возможно разбив страницу на несколько окошек (сеткой, а не полотном)