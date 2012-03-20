Модуль для DLE Дискография

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ДИСКОГРАФИЯ (АЛЬБОМОГРАФИЯ)

Для http://ozonoviy-sloy.ru

Полноценный медийный модуль дискографии. В админ-панели: добавление, редактирование альбомов исполнителя, загрузку композиций группы, написание сопроводительной информации к альбому и т.д.

Вывод на сайте альбома содержит: год записи альбома (используется для хронологической сортировки альбомов), название альбома, краткий анонс, список песен альбома, ссылки на скачивание отдельных песен и всего альбома, лирику, сопроводительная информация (участники записи, студия и т.д.), обложка альбома, время звучания, комментарии, и т.д.

пример: http://r-h-c-p.ru/albums/ http://vishniakoff.ru/albums/

12 лет назад
slavavk
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
baBach
Михась 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$70
5 дней
Работа сделана отлично. Хорошо понимает поставленные задачи. Рекомендую.
Работали довольно давно, один из первых моих заказчиков. Все было круто, постановка хороша, оплата в срок. Хороший, коммуникабельный человек. Удачи, и советую