Модуль для DLE Дискография

Есть сайт gravirof.ru на самописанном движке, его необходимо перенести на Джумлу и доработать. А именно: 1) Надо поменять структуру сайта в соответствии с прикрепленным pdf файлом. Т.е. дизайн остается такой же. Раздел "гравировка - больше ...