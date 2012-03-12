Сверстать сайт-каталог

1. Сверстать тело сайта с каталогом по образцу на CMS (желательно Joomla, но можно и на другой)

2. Сделать возможным добавление новых позиций в каталог для пользователей не разбирающихся в HTML, PHP, CSS и тд

3. При наведении курсора на цвет пиктографического меню под изображением, в каталоге, оно должно меняться на соответствующий ему цвет.

4. При наведении/шелчке курсора на изображение оно должно увеличиваться. - OK

5. Объем сайта 8-10 основных страниц;

6. Информацию для других страниц и макет страницы каталога текстильной продукции вышлю позже.

Макет прикреплен.

Пишите ваши условия: Цена, сроки, условия работы.