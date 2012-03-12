Сверстать сайт-каталог

создать сайт на joomla последний версии. Есть дизайн в PSD . до 100 долларов за сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сверстать тело сайта с каталогом по образцу на CMS (желательно Joomla, но можно и на другой)
2. Сделать возможным добавление новых позиций в каталог для пользователей не разбирающихся в HTML, PHP, CSS и тд
3. При наведении курсора на цвет пиктографического меню под изображением, в каталоге, оно должно меняться на соответствующий ему цвет.
4. При наведении/шелчке курсора на изображение оно должно увеличиваться. - OK
5. Объем сайта 8-10 основных страниц;
6. Информацию для других страниц и макет страницы каталога текстильной продукции вышлю позже.
Макет прикреплен.
Пишите ваши условия: Цена, сроки, условия работы.
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