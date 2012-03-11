Натянуть сайт на Джумла

Переработать сайт Systemline.ru(Сейчас Joomla 1.5) и перевести его на последнюю версию Joomla или Wordpress Взять дополнительно информацию с сайтов mailspect.com, nomachine.com Главная страница: 1. Блоки Услуги для бизнеса и IT-решения собрать в один ...
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Нужно натянуть свётстанный сайт на джумлу и установить на мой хостинг. Вёрстка в приложении.
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