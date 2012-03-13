Доработка AXIS CMS

Сайт использует CMS «1С-Битрикс» и требует множество доработок. Доработки включают в себя редизайн, изменение программной логики, новый функционал, и др. Подробности по задачам на данный момент в прикреплённом файле. Интересует долгосрочное сотрудничество, так как имеются и ...
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Приветствую.
Необходимо доработать AXIS CMS для хорошего интернет магазина с сложной бизнес логикой.
За подробностями обращайтесь.
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