Доработка AXIS CMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок90 просмотров
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Приветствую.

Необходимо доработать AXIS CMS для хорошего интернет магазина с сложной бизнес логикой.

За подробностями обращайтесь.

12 лет назад
Mike0007
Михаил 
36 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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