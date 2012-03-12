Доработки сайта на 1С Битрикс

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок104 просмотра
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Сайт использует CMS «1С-Битрикс» и требует множество доработок. Доработки включают в себя редизайн, изменение программной логики, новый функционал, и др.

Подробности по задачам на данный момент в прикреплённом файле.

Интересует долгосрочное сотрудничество, так как имеются и другие проекты на Битриксе и нужен человек на котором можно закрыть это направление.

Просьба указывать гарантированные сроки и стоимость за работу.

12 лет назад
s3rious1988
Алексей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад