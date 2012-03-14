Нужен шаблон готового сайта для joomla 2.5

Есть сайт на другой цмс. Дизайн готов. Нужно его перенести на Джумлу. Т.е. мне нужен именно шаблон сайта 1:1

Проект пока что создан с целью получить инфу о цене и исполнителе. Если необходимость все же в переносе возникнет тогда обращусь уже.