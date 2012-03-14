Нужен шаблон готового сайта для joomla 2.5

- Необходимо поменять дизайн на сайте avtodirektor.ru (Joomla 1.5.19). Исходники в PDF (образцы: http://prntscr.com/5x157 , http://prntscr.com/5x16b ) Шрифт и цвет шрифта на сайте, по возможности, должен быть как на образце) Все URL и ...
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Есть сайт на другой цмс. Дизайн готов. Нужно его перенести на Джумлу. Т.е. мне нужен именно шаблон сайта 1:1
Проект пока что создан с целью получить инфу о цене и исполнителе. Если необходимость все же в переносе возникнет тогда обращусь уже.
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