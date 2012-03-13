Перенести простой сайт на другой двиг

Нужно перенести сайт global-katalog.ru на двиг http://dle-news.ru/. Или какой другой двиг, чтобы выдержал большую нагрузку. Тоесть перенести дизайн, сервисы, админку. Из за того, что щас сайт не выдерживает нагрузку, запросы и тд. — из за этого намечается перенос). На сайте просто ввод и вывод статей, вобщем просто контент по разделам разбит.

Цена и сроки обговариваются.