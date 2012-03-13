Joomla помощь

Нужно доработать сайт на Joomla 1.7 В основном задачи по выводу информации, расположению блоков, внешнему виду шаблона. Требования 1. Общение по скайпу 2. Хорошее знание CMS Joomla 1.7, компонента K2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание и подгонка модулей и компонентов под конкретные задачи для создания сайта на Joomla.
А именно:
- Реализация блоков с динамическим содержимым.
- Поиск и подгонка модулей под конкретные задачи.
Детальнее при прямом обсуждении.
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