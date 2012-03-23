Поправить тему Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Очередной сайт на wordpress - блог

Необходимо:

Поправить тему для данной cms:

- изменить шаблон главной

- добавить немного функционала

Все подробности того-что нужно сделать в прикрепленном файле.

Интересует цена и срок.

WordPress
12 лет назад
MISHA
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
netkiber
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$35
3 дня
Сергей с задачей справился, но в срок не уложился по уважительной причине. Ко всем корректировкам отнесся внимательно. Всегда на связи и подробно отвечает на вопросы. Спасибо за работу.
Всем рекомендую данного заказчика, я немного не успевал по срокам, Михаил отнесся с пониманием, спасибо за это. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на Joomla 1.7

    Нужно доработать сайт на Joomla 1.7 В основном задачи по выводу информации, расположению блоков, внешнему виду шаблона. Требования 1. Общение по скайпу 2. Хорошее знание CMS Joomla 1.7, компонента K2

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно написать модуль под Drupal 7 + ubercart

    $100

    Есть инет-магазин на Drupal 7 + ubercart 3. Нужно написать модуль, со следующим функционалом: - возможность изменения цен для товаров и артикулов на одной странице. - необходимо, чтобы в модуле так же поддерживались опции с аттрибутами (т.е. у ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести сайт на CMS 1С Битрикс

    Техническое задание на доработку сайта Пермский Союз Банкиров www.psb-perm.ru 1. Реализовать меню «Гармошку» для основного меню 2. Реализовать финансовый калькулятор calculator-credit.ru/ 3. Посадить сайт на CMS 1C Битрикс. Сайт почти пустой, в основном только перенести дизайн. Стоимость работы ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка AXIS CMS

    Приветствую. Необходимо доработать AXIS CMS для хорошего интернет магазина с сложной бизнес логикой. За подробностями обращайтесь.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработки сайта на 1С Битрикс

    Сайт использует CMS «1С-Битрикс» и требует множество доработок. Доработки включают в себя редизайн, изменение программной логики, новый функционал, и др. Подробности по задачам на данный момент в прикреплённом файле. Интересует долгосрочное сотрудничество, так как имеются и ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать сайт-каталог

    1. Сверстать тело сайта с каталогом по образцу на CMS (желательно Joomla, но можно и на другой) 2. Сделать возможным добавление новых позиций в каталог для пользователей не разбирающихся в HTML, PHP, CSS и тд 3. При наведении курсора ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад