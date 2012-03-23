Поправить тему Wordpress

Нужно доработать сайт на Joomla 1.7 В основном задачи по выводу информации, расположению блоков, внешнему виду шаблона. Требования 1. Общение по скайпу 2. Хорошее знание CMS Joomla 1.7, компонента K2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Очередной сайт на wordpress - блог
Необходимо:
Поправить тему для данной cms:
- изменить шаблон главной
- добавить немного функционала
Все подробности того-что нужно сделать в прикрепленном файле.
Интересует цена и срок.
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