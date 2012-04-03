Повесить новый дизайн, Joomla 1.5.19

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок256 просмотров
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- Необходимо поменять дизайн на сайте avtodirektor.ru (Joomla 1.5.19).

Исходники в PDF (образцы: http://prntscr.com/5x157 , http://prntscr.com/5x16b )

Шрифт и цвет шрифта на сайте, по возможности, должен быть как на образце)

Все URL и контент остаться должен на своих местах, но с новым дизайном.

Ваши предложения по цене и срокам?

Joomla
12 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
makcNm
Максим 
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$60
5 дней
Отлично и быстро выполнена работа. Спасибо
Требовательный, но справедливый заказчик... оплата полная. без задержек.... спасибо за выбор...
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