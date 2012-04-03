Повесить новый дизайн, Joomla 1.5.19

- Необходимо поменять дизайн на сайте avtodirektor.ru (Joomla 1.5.19).

Исходники в PDF (образцы: http://prntscr.com/5x157 , http://prntscr.com/5x16b )

Шрифт и цвет шрифта на сайте, по возможности, должен быть как на образце)

Все URL и контент остаться должен на своих местах, но с новым дизайном.

Ваши предложения по цене и срокам?