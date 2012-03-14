Нужно наполнить сайт

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок209 просмотров
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Нужно наполнить сайт mzwolfhound.ru/

Пока немнго нужно:

наполнить одну страницу примерно как эту: www.pyatnitca.com/photo/

9 собак на эту страницу + каждой собаке внутр. развернутая страница

Картинки собак в psd + jpg в хорошем разрешении.

Ваши цены и сроки.

В личку не писать!

12 лет назад
Nikolay63
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад