Доработка сайта на Битриксе

Есть сайт клиента, который сделали уже почти год назад, но так и не запустили. Сейчас его реанимировали. Перенесли на другой хостинг и начали заполнять обновленным контентом. Некоторые настройки сбились! А некоторые программные модули так и не были доделаны.

Нужен профессионал по Битриксу, который сможет довести сайт до ума и запустить его!

Сайт без особых сложностей. В основном простые текстовые страницы. Есть две формы заказа (краткая и расширенная). Есть модули Новостей, Подписки, Обратной связи и Блог. Плюс, недоделанный он-лайн калькулятор.

1 задача: настроить формы заказа.

2 задача: сделать on-line калькулятор.

3 задача: проверить работоспособность всего сайта и открыть его.

Жду от Вас цены / сроки!!! Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Будем развивать этот сайт, постоянно будут нужны доделки и программирование.