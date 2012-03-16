Drupal; модифицировать код node import.

Необходимо поставить верстку интернет-магазина на Drupal 7. Все вопросы обсуждаем по мере поступления. Оплата по БС, бюджет обсуждаем. Данная работа в Ваше портфолио не идет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
приветствую,
необходимо помощь в модификации модуля node import, чтобы была возможность импорта массива информации с несколькими полями node reference. Дело в том, что если связанные ноды отсутствуют в друпале, тогда новая запись не импортируется.
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