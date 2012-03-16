Drupal; модифицировать код node import.

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок154 просмотра
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приветствую,

необходимо помощь в модификации модуля node import, чтобы была возможность импорта массива информации с несколькими полями node reference. Дело в том, что если связанные ноды отсутствуют в друпале, тогда новая запись не импортируется.

Drupal
12 лет назад
braveheart
Александр 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад