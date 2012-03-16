Сделать страницу добавления постов в wordpress

Дело в том, что есть один сайт на wordpress.

Нужно сделать страницу, чтоб не зарегистрированный пользователь мог добавлять посты.

Форма такая:

Заголовок поста

Картинка для загрузки

То есть, пост это одна картинка. Посты добавляются на модерацию.

Ваша цена и сроки?