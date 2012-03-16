Сделать страницу добавления постов в wordpress

Пишите цену и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дело в том, что есть один сайт на wordpress.
Нужно сделать страницу, чтоб не зарегистрированный пользователь мог добавлять посты.
Форма такая:
Заголовок поста
Картинка для загрузки
То есть, пост это одна картинка. Посты добавляются на модерацию.
Ваша цена и сроки?
- Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть сайт по деревянным домам. Нужно его натягуть на модх. фотогаларея фильтр проектов форма отравки сообщений отрисовано 10 страниц читаем требования.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт по продаже одежды. Некорректно работает сортировка по фильтрам (например, в разделе "сорочки" почему-то присутствует фильтр для трикотажа и т.п.). Нужно устранить ошибку и добавить в сортировку новый фильтр (по размерам). Срок 1-2 дняСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть сайт клиента, который сделали уже почти год назад, но так и не запустили. Сейчас его реанимировали. Перенесли на другой хостинг и начали заполнять обновленным контентом. Некоторые настройки сбились! А некоторые программные модули так и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть мебельный сайт, есть обработанные фото на сайте доноре, надо залить на новый сайт.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется перенести работающий сайт на joomla с внесением некоторых изменений. Предложения жду в icq: 372779046Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
приветствую, необходимо помощь в модификации модуля node import, чтобы была возможность импорта массива информации с несколькими полями node reference. Дело в том, что если связанные ноды отсутствуют в друпале, тогда новая запись не импортируется.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо поставить верстку интернет-магазина на Drupal 7. Все вопросы обсуждаем по мере поступления. Оплата по БС, бюджет обсуждаем. Данная работа в Ваше портфолио не идет.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть сайт http://cherrybelly.ru На него поставлен форум - http://cherrybelly.ru/forum/ Нужно сделать этот форум в тон основному сайту Верстка есть.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно наполнить сайт mzwolfhound.ru/ Пока немнго нужно: наполнить одну страницу примерно как эту: www.pyatnitca.com/photo/ 9 собак на эту страницу + каждой собаке внутр. развернутая страница Картинки собак в psd + jpg в хорошем разрешении. Ваши ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад