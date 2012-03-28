Поднять простой сайт на WordPress.

Системы управления (CMS)Завершен18 заявок229 просмотров
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Необходимо поднять простенький сайт на WordPress с кастомизацией стандартного шаблона.

Цена сроки, нужно срочно.

WordPressСайт на WordPress
12 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
tradzt
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Ответственный и грамотный исполнитель. Рад был посотрудничать!
Хороший заказчик.