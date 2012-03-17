Opencart: помочь настроить магазин

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки149 просмотров
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Добрый день! Очень нужна помощь =)

1) нужно помочь подключиться к payanyway или Робокассе, еще не определились.

2) при оформлении заказа хотелось бы чтобы были видны картинки заказываемых товаров в счете. Также как и при просмотре администратором полученных заказов были видны фото товаров в заказе.

3) Нужен отчет, позволяющий получить инфо по заказам за определенный период - товар, изображение товара, АРТИКУЛ ПОСТАВЩИКА, кол-во

Жду ваших предложений!

OpenCart
12 лет назад
Lile4ka2009
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад