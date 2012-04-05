Натянуть вёрстку на WP

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки166 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте товарищи! :)

Есть на коленках свёрстанная мной страничка.

Необходимое:

- причесать её (по возможности)

- натянуть на Word Press (в коде оставляя подробные каменты что к чему относится)

- убрать всё лишнее (даты публикации, комментарии посетителей, архив,...)

- подключить скрипты: 2 формы обратной связи (для заказа товара и заказа звонка, обе на js) и обратный отсчёт времени до конца акции

- сделать вывод "записей" на главную в виде каталога товаров

- проверить на кроссбраузерность.

В Ваших предложениях хочу увидеть:

1. ЦЕНУ (можно примерную)

2. Ваш опыт работы с движком WP (вообще опыт с php, js)

3. Вашу загруженность, сроки выполнения или вероятность задержки заказа.

12 лет назад
Altmer
Иван 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
wwwart
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Эх, побольше бы таких как Георгий... Отличный работник! Реализовал всё точно так, как я и задумывал. Большое спасибо!
Рад сотрудничеству. спасибо за бонус )))