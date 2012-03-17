Доработка сайтов на WP

В блогах кнопка комментирования не работает Фотографии при загрузке обрубаются Есть сложность в публикации новостей Чем лучше знаете движек, тем на дольше можем посотрудничать Так как дорабатывать сайт нужно будет постоянно и улучшать что-то ася: пять шесть ноль шесть один ...