Доработка сайтов на WP

Сайт под джумла 1.5 перенести под 2.5. Переверстать шаблон (исправить глюки и недоработки). Обновить компоненты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен исполнитель, который будет дорабатывать сайты: настраивать темы, менять компоновку и т.д.
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