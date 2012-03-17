Доработка сайтов на WP

$100
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок124 просмотра
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Нужен исполнитель, который будет дорабатывать сайты: настраивать темы, менять компоновку и т.д.

12 лет назад
andreev09
Артём 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад