Перенести сайт на joomla 2.5

Добрый день! Очень нужна помощь =) 1) нужно помочь подключиться к payanyway или Робокассе, еще не определились. 2) при оформлении заказа хотелось бы чтобы были видны картинки заказываемых товаров в счете. Также как и при просмотре администратором ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт под джумла 1.5 перенести под 2.5. Переверстать шаблон (исправить глюки и недоработки). Обновить компоненты.
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