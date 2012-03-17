Перенести сайт на joomla 2.5

$250
Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок136 просмотров
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Сайт под джумла 1.5 перенести под 2.5. Переверстать шаблон (исправить глюки и недоработки). Обновить компоненты.

Joomla
12 лет назад
kolpakov
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад