Перекинуть дизайн сайта с Joomla+SOBI2 на Битрикс

$250
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки116 просмотров
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Перекинуть дизайн сайта с Joomla+SOBI2 на 1С-Битрикс. Товарные единицы перекину самостоятельно.

Дизайн сайтаJoomla
12 лет назад
rblinov
Роман 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
OMatviiv
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
12 лет назад
$200
3 дня