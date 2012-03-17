Внести коррективы в сайт - срочно, только г. Уфа

$50
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок122 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно требуется откорректировать сайт: перекомпоновать материалы (тексты, картинки, кнопки, формы).

Сделать надо за один день.

Сайт на джумле.

Отклики принимаются только от фрилансеров, находящихся в городе Уфа.

Надо срочно, поэтому лучше звоните 8-917-738-42-03

12 лет назад
azat123123
Азат 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад