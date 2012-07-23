Сделать сайт на CMS, натянуть шаблон.

Срочно требуется откорректировать сайт: перекомпоновать материалы (тексты, картинки, кнопки, формы). Сделать надо за один день. Сайт на джумле. Отклики принимаются только от фрилансеров, находящихся в городе Уфа. Надо срочно, поэтому лучше звоните 8-917-738-42-03
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт на CMS и натянуть готовый дизайн.
Функционал сайта:
- Расширенный поиск.
- Ведение базы заказов.
- Интеграция с SMS сервисами.
- Интеграция с 2-мя платежными системами (qiwi и intellectmoney)
- формирование квитанции для оплаты в банке.
Более подробное ТЗ находится в прикрепленном файле.
Рассмотрю любые варианты, кроме Joomla и подобные.
Сайт (CMS) должен быть ориентирован на SEO. Т.к. он будет продвигаться в ПС.
Дизайн сейчас валидный. Валидность не должна быть нарушена.
В заявке просьба указывать на чем собираетесь делать, и примерные цену и сроки работы.
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