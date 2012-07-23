Сделать сайт на CMS, натянуть шаблон.

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки212 просмотров
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Необходимо сделать сайт на CMS и натянуть готовый дизайн.

Функционал сайта:

- Расширенный поиск.

- Ведение базы заказов.

- Интеграция с SMS сервисами.

- Интеграция с 2-мя платежными системами (qiwi и intellectmoney)

- формирование квитанции для оплаты в банке.

Более подробное ТЗ находится в прикрепленном файле.

Рассмотрю любые варианты, кроме Joomla и подобные.

Сайт (CMS) должен быть ориентирован на SEO. Т.к. он будет продвигаться в ПС.

Дизайн сейчас валидный. Валидность не должна быть нарушена.

В заявке просьба указывать на чем собираетесь делать, и примерные цену и сроки работы.

12 лет назад
closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$480
21 день
Владимир справился с работой хорошо. До сих пор заказываю ему различные доработки, которые приходят в голову. Исправляет все недочеты, которые возникают.
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.