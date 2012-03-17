Здравствуйте товарищи! :) Есть на коленках свёрстанная мной страничка. Необходимое: - причесать её (по возможности) - натянуть на Word Press (в коде оставляя подробные каменты что к чему относится) - убрать всё лишнее (даты публикации, комментарии посетителей, архив,...) - подключить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поставить верстку интернет-магазина на Drupal 7.
Все вопросы обсуждаем по мере поступления.
Оплата по БС, бюджет обсуждаем.
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