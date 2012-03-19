Натянуть верстку на openart

Нужен специалист по Друпал 6, только опытный. Сейчас есть сайт, над которым в течение 2-х лет работало 3 человека. В целом, по оценкам последнего человека, сайт сделан неплохо. Не идеально, но и не глубокие проблемы. Что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется проект на OpenCart 1.5.1.3
Основной шаблон уже поставлен. Нужно для 4-х страниц применить правильно верстку, доработать то, что сейчас не было доделано.
Страницы:
http://easyslim.com.ua/index.php?route=information/information&information_id=8
http://easyslim.com.ua/index.php?route=product/category&path=20
http://easyslim.com.ua/index.php?route=record/blog&blog_id=64
http://easyslim.com.ua/index.php?route=record/record&blog_id=64&record_id=75
Бюджет ограничен.
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