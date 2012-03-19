Натянуть верстку на openart

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки119 просмотров
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Имеется проект на OpenCart 1.5.1.3

Основной шаблон уже поставлен. Нужно для 4-х страниц применить правильно верстку, доработать то, что сейчас не было доделано.

Страницы:

http://easyslim.com.ua/index.php?route=information/information&information_id=8

http://easyslim.com.ua/index.php?route=product/category&path=20

http://easyslim.com.ua/index.php?route=record/blog&blog_id=64

http://easyslim.com.ua/index.php?route=record/record&blog_id=64&record_id=75

Бюджет ограничен.

12 лет назад
dmon-co
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов