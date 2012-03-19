Срочно починить сайт на joomla 2.5

Здравствуйте. Нужен опытный человек для помощи с проектом на Wordpress. Под опытным понимается тот, кто хорошо знаком со структурой, и может помочь разобраться с довольно большим проектом. Если вы знаете систему на уровне установки плагинов, лучше не тратьте ...