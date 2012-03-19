Доработать сайт

В сайте, который на WP

http://prodamnedvizhimost.ru/ нужно

1. удалить фото, которые не отображаются.Добавить по 2 фото к каждой статье , при этом прописать Title и Description (всего 450 статей)

2/ Где нет- в каждой статье дописать SEO Title SEO Keywords SEO Description ((всего 450 статей))

3. Удалить ненужные плагины, которые не тормозили бы систему.

4. Разрешить к каждой статье комментарии с настроенной антикапчей.

5. Вставить скрипт- парсер добавление объявлений о продаже недвижимости Украины.

6. Добавить скрипт- парсер добавления новостей про недвижимость Украины.