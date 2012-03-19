Несколько правок на сайте на Drupal 7

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Чуть-чуть подправить текст в разделе "О студии" на главной странице в соответствии с примером about us.jpg Там вроде осталось первый столбец просто подвинуть правее

2) нужен видеоплеер, который будет показывать видео в любом браузере включая браузеры на iOS Можно тот, что сейчас стоит плеер - flowplayer только поменять скин, поставить превьюшки картинок и нужно подключить плагин для ios (у них там есть на сайте) http://flowplayer.org/plugins/javascript/ipad.html

3) соц. иконки в разделе с работами и и блоге должны быть, как на картинке примере blog screen.jpg

Кнопка Share от сервиса addthis.com

4) В разделе "работы" при выборе сортировки в основном разделе работы (например "flash анимация") и потом выбрав одну из работ отсортированных, то есть войдя на внутреннюю страницу, там уже не отмечена сортировка по тэгу "flash анимация". А должна быть

нужно корректно сделать меню "предыдущая", "следующая" на внутренних страницах раздела "работы" - там вроде что-то было с сортиовкой не так

5) нужно контентом всё заполнить с www.toondra.ru. Важно контент перенести без изменений (мета-теги, alt к картинкам, названия картинок и т.д.) Там на HTML сейчас.

6) еще при наведении на превьюшки работ мы хотели чтобы надпись выезжала (как описано в ТЗ) если это возможно

7) со шрифтом оставляем заголовки тем шрифтом крупные, а остальное наверное нужно стандратный шрифт какой-то подобрать чтобы везде читалось хорошо, а то шрифт мелкий плохо читается в некоторых браузерах сейчас.

8) блог настроить надо в соответствии с макетом и ТЗ

"blog maket.jpg", "blog screen.jpg" там сейчас форма не совсем так сделана. Нужно чтобы можно было сразу вбивать новости на 2 языках в форму (сейчас там только для 1 языка поле) и дизайн в соответствии с картинкой. Подробности в ТЗ

9) Заголовки в коде не должны быть окружены форматирующими внешний вид тегами и стилями. Задается просто стиль по умолчанию в css

Сейчас, смотрим в коде как написан заголовок например этой станицы http://new.toondra.ru/ru/portfolio/content/sozdanie-flesh-otkrytki-na-novyy-god

"

Создание анимированной флеш открытки

"

как написано в тз заголовок должен быть без тегов форматирования, чтобы поисковики к ним относились лояльно - просто

Создание анимированной флеш открытки

все заголовки h1 делаются одним стилем по умолчанию и это описано должно быть в css

само собой, код везде должен быть валидным и с учетом пожеланий из ТЗ

Наверное 301 редирект нужен со старых адресов.

Оплата по факту. Можно разбить на этапы

Drupal
12 лет назад
toondrastudio
Алекс 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Добавить сортировку товаров по цене в Virtuemart

    Требуется добавить в список категории Virtuemart 1.1.5 (фронтенд) сортировку товаров по цене. Должна быть форма (модуль или как-то) в которой будет два текстовых поля, поле где цена "От" и поле где цена "До", а ...

    Virtuemart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пересадить ИМ на Joomla

    Есть сайт (на смс магенто). Хочется переехать на Джумла+Виртмарт + надо будет прикрутить парнерку ИМ (несложно, у партнерки есть готовый модуль для Joomla, надо только установить и настроить). Оплата по факту. Бюджет 100$

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать сайт на Джумла + VirtueMart

    $100

    Нужно доделать сайт http://www.smart2tech.ru/ основное уже сделано: Шаблон Джумла версия 2.5.2 виртумарт 2.0.2 Что нужно доделать: ---------------- - прикрутить блог на джумле ---------------- - на новостях картинки нужны - на списке новостей картинки и внизу переключения по страницам 1 2 3 4 5 ---------------- - ...

    Virtuemart
    Системы управления (CMS)2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка макета Joomla, Drupal, UMI

    $400

    Здравствуйте! Необходимо сверстать и наполнить первичным содержимым сайт на базе любой из CMS: Joomla, Drupal, UMI Подробное описание макета и содержимого во вложении. PSD вышлю кандидату. Критично срок исполнения 1 день .Вы выполняете работу, размещаете на своем ...

    JoomlaDrupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт

    В сайте, который на WP http://prodamnedvizhimost.ru/ нужно 1. удалить фото, которые не отображаются.Добавить по 2 фото к каждой статье , при этом прописать Title и Description (всего 450 статей) 2/ Где нет- ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультации по Worpress

    Здравствуйте. Нужен опытный человек для помощи с проектом на Wordpress. Под опытным понимается тот, кто хорошо знаком со структурой, и может помочь разобраться с довольно большим проектом. Если вы знаете систему на уровне установки плагинов, лучше не тратьте ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть верстку на openart

    $50

    Имеется проект на OpenCart 1.5.1.3 Основной шаблон уже поставлен. Нужно для 4-х страниц применить правильно верстку, доработать то, что сейчас не было доделано. Страницы: http://easyslim.com.ua/index.php?route=information/information&amp;information_id=8 http://easyslim.com.ua/index.php?route=product/category&amp;path=20 http://easyslim.com.ua/index.php?route=record/blog&amp;blog_id=64 http://easyslim.com.ua/index.php?route=record/record&amp;blog_id=64&amp;record_id=75 Бюджет ограничен.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад