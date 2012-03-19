Несколько правок на сайте на Drupal 7

1) Чуть-чуть подправить текст в разделе "О студии" на главной странице в соответствии с примером about us.jpg Там вроде осталось первый столбец просто подвинуть правее

2) нужен видеоплеер, который будет показывать видео в любом браузере включая браузеры на iOS Можно тот, что сейчас стоит плеер - flowplayer только поменять скин, поставить превьюшки картинок и нужно подключить плагин для ios (у них там есть на сайте) http://flowplayer.org/plugins/javascript/ipad.html

3) соц. иконки в разделе с работами и и блоге должны быть, как на картинке примере blog screen.jpg

Кнопка Share от сервиса addthis.com

4) В разделе "работы" при выборе сортировки в основном разделе работы (например "flash анимация") и потом выбрав одну из работ отсортированных, то есть войдя на внутреннюю страницу, там уже не отмечена сортировка по тэгу "flash анимация". А должна быть

нужно корректно сделать меню "предыдущая", "следующая" на внутренних страницах раздела "работы" - там вроде что-то было с сортиовкой не так

5) нужно контентом всё заполнить с www.toondra.ru. Важно контент перенести без изменений (мета-теги, alt к картинкам, названия картинок и т.д.) Там на HTML сейчас.

6) еще при наведении на превьюшки работ мы хотели чтобы надпись выезжала (как описано в ТЗ) если это возможно

7) со шрифтом оставляем заголовки тем шрифтом крупные, а остальное наверное нужно стандратный шрифт какой-то подобрать чтобы везде читалось хорошо, а то шрифт мелкий плохо читается в некоторых браузерах сейчас.

8) блог настроить надо в соответствии с макетом и ТЗ

"blog maket.jpg", "blog screen.jpg" там сейчас форма не совсем так сделана. Нужно чтобы можно было сразу вбивать новости на 2 языках в форму (сейчас там только для 1 языка поле) и дизайн в соответствии с картинкой. Подробности в ТЗ

9) Заголовки в коде не должны быть окружены форматирующими внешний вид тегами и стилями. Задается просто стиль по умолчанию в css

Сейчас, смотрим в коде как написан заголовок например этой станицы http://new.toondra.ru/ru/portfolio/content/sozdanie-flesh-otkrytki-na-novyy-god

"

Создание анимированной флеш открытки

как написано в тз заголовок должен быть без тегов форматирования, чтобы поисковики к ним относились лояльно - просто

Создание анимированной флеш открытки

все заголовки h1 делаются одним стилем по умолчанию и это описано должно быть в css

само собой, код везде должен быть валидным и с учетом пожеланий из ТЗ

Наверное 301 редирект нужен со старых адресов.

Оплата по факту. Можно разбить на этапы