Несколько правок на сайте на Drupal 7

Требуется добавить в список категории Virtuemart 1.1.5 (фронтенд) сортировку товаров по цене. Должна быть форма (модуль или как-то) в которой будет два текстовых поля, поле где цена "От" и поле где цена "До", а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Чуть-чуть подправить текст в разделе "О студии" на главной странице в соответствии с примером about us.jpg Там вроде осталось первый столбец просто подвинуть правее
2) нужен видеоплеер, который будет показывать видео в любом браузере включая браузеры на iOS Можно тот, что сейчас стоит плеер - flowplayer только поменять скин, поставить превьюшки картинок и нужно подключить плагин для ios (у них там есть на сайте) http://flowplayer.org/plugins/javascript/ipad.html
3) соц. иконки в разделе с работами и и блоге должны быть, как на картинке примере blog screen.jpg
Кнопка Share от сервиса addthis.com
4) В разделе "работы" при выборе сортировки в основном разделе работы (например "flash анимация") и потом выбрав одну из работ отсортированных, то есть войдя на внутреннюю страницу, там уже не отмечена сортировка по тэгу "flash анимация". А должна быть
нужно корректно сделать меню "предыдущая", "следующая" на внутренних страницах раздела "работы" - там вроде что-то было с сортиовкой не так
5) нужно контентом всё заполнить с www.toondra.ru. Важно контент перенести без изменений (мета-теги, alt к картинкам, названия картинок и т.д.) Там на HTML сейчас.
6) еще при наведении на превьюшки работ мы хотели чтобы надпись выезжала (как описано в ТЗ) если это возможно
7) со шрифтом оставляем заголовки тем шрифтом крупные, а остальное наверное нужно стандратный шрифт какой-то подобрать чтобы везде читалось хорошо, а то шрифт мелкий плохо читается в некоторых браузерах сейчас.
8) блог настроить надо в соответствии с макетом и ТЗ
"blog maket.jpg", "blog screen.jpg" там сейчас форма не совсем так сделана. Нужно чтобы можно было сразу вбивать новости на 2 языках в форму (сейчас там только для 1 языка поле) и дизайн в соответствии с картинкой. Подробности в ТЗ
9) Заголовки в коде не должны быть окружены форматирующими внешний вид тегами и стилями. Задается просто стиль по умолчанию в css
Сейчас, смотрим в коде как написан заголовок например этой станицы http://new.toondra.ru/ru/portfolio/content/sozdanie-flesh-otkrytki-na-novyy-god
"
Создание анимированной флеш открытки
"
как написано в тз заголовок должен быть без тегов форматирования, чтобы поисковики к ним относились лояльно - простоСоздание анимированной флеш открытки
все заголовки h1 делаются одним стилем по умолчанию и это описано должно быть в css
само собой, код везде должен быть валидным и с учетом пожеланий из ТЗ
Наверное 301 редирект нужен со старых адресов.
Оплата по факту. Можно разбить на этапы
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