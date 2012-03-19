Пересадить ИМ на Joomla

Нужно доделать сайт http://www.smart2tech.ru/ основное уже сделано: Шаблон Джумла версия 2.5.2 виртумарт 2.0.2 Что нужно доделать: ---------------- - прикрутить блог на джумле ---------------- - на новостях картинки нужны - на списке новостей картинки и внизу переключения по страницам 1 2 3 4 5 ---------------- - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт (на смс магенто). Хочется переехать на Джумла+Виртмарт + надо будет прикрутить парнерку ИМ (несложно, у партнерки есть готовый модуль для Joomla, надо только установить и настроить).
Оплата по факту. Бюджет 100$
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