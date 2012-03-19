Добавить сортировку товаров по цене в Virtuemart

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки134 просмотра
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Требуется добавить в список категории Virtuemart 1.1.5 (фронтенд) сортировку товаров по цене.

Должна быть форма (модуль или как-то) в которой будет два текстовых поля, поле где цена "От" и поле где цена "До", а также кнопка "Показать".

После отправки этой формы, должны быть выведены товары в указанном диопазоне.

Ваша цена и сроки.

Virtuemart
12 лет назад
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
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