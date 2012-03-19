Настройка шаблона wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок135 просмотров
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Купил шаблон для вордпресса. Нужно настроить его, как в оригинале (примере) с минимальными правками.

WordPress
12 лет назад
zenja
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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