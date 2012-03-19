Настроить модуль рассылки в Presta-shop

$20
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В интернет магазин на Presta-shop нужно установить/настроить модуль рассылки почты для зарегистрированных пользователей.

Цена вопроса: 20$

12 лет назад
s3rious1988
Алексей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад